ضبط عصابتين دوليتين في دبي بحوزتهما 194 كيلوجرام مخدرات

دبي (الاتحاد)

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، عن تفاصيل إطاحة عصابتين دوليتين كبيرتين لتهريب المخدرات في عملية نوعية أطلقت عليها اسم «لسطاح»، حيث كانت العصابتان تخفيان السموم بين ألواح خشبية تحت سطح مركبين خشبيين، وضبط 12 متهماً من دولة آسيوية مجاورة، وبحوزتهم 194 كيلوجراماً من مختلف أنواع المواد المخدرة.

ونفذ العملية النوعية فريق الضبط والتحري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي في منطقة الرأس بخور دبي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وجمارك دبي، وأطلق عليها اسم «لسطاح»، وهي تسمية محلية معروفة لدى أبناء الإمارات تطلق على سطح المركب، وذلك بسبب اختيار أفراد العصابتين هذه الطريقة الخبيثة لتهريب سمومهم.

وقال اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إن عملية الضبط نُفذت بتخطيط مُحكم وحرفية عالية، برزت فيها الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها ضباط وأفراد مكافحة المخدرات في شرطة دبي، سواء في المتابعة الدقيقة لتحركات أفراد العصابتين منذ اللحظات الأولى لتلقي الإدارة المعنية معلومات أمنية عن نشاطهما الإجرامي أو بالتفتيش الاحترافي للمركبين الخشبيين المستخدمين في التهريب.

وحول التفاصيل، أفاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بأن المُهربين استخدموا في هذه العملية طرائق إخفاء للمخدرات من الصعوبة بمكان اكتشافها، وأماكن سرية مُجهزة خصيصاً للتهريب بعد إجراء تعديلات على بنية المركب الأول الذي داهمه فريق الضبط والتحري بمساندة الفرق الاختصاصية من شرطة دبي ووحدة إدارة التفتيش الأمني (K9)، وعثرت على كميات كبيرة من المخدرات في أماكن متفرقة بين ألواح الخشب تحت سطح المركب وكميات إضافية في مقدمته، موضحاً أن الفريق عثر على مخدرات من نوع الحشيش والكريستال والأفيون والهيروين.

وقال اللواء المنصوري: «بمتابعة أفراد فريق الضبط والتحري لمهامهم، تمكنوا من إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة الذي كان قد دخل إلى الدولة مسبقاً بصفة زائر، بهدف تسلم المخدرات التي يتم إرسالها من المهربين في الدولة المجاورة لتخزينها وترويجها بين أفراد المجتمع في الإمارات».

وأضاف: «عثرت فرق الضبط والتحري في الشقة التي كان يسكنها في إحدى المناطق بدبي، على 9 أوعية أسطوانية بلاستيكية، تحتوي على كميات كبيرة من مخدري الحشيش والكريستال، وميزان، ما يؤكد نشاطه الإجرامي، وضلوعه في عمليات الاتجار والترويج للمخدرات».

وحول المركب الثاني، قال اللواء المنصوري إن فريق الضبط والتحري وبموجب معلومات مؤكدة توافرت لديه بالتزامن مع عملية مداهمة المركب الأول، تشير إلى وجود مركب آخر في مرسى خور دبي وعلى متنه عدد من البحارة، وفيه كميات كبيرة من المخدرات، تم جلبها إلى الدولة بقصد الاتجار والترويج، تحرك الفريق على الفور إلى المكان الذي يرسو فيه المركب، وقاموا بمباغتة العاملين على متنه، وإلقاء القبض عليهم جميعاً.