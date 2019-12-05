«جولة في القيادة» لتبادل الخبرات في «شرطة عجمان»

عجمان (الاتحاد) أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «جولة في القيادة» لتعزيز ثقافة وخبرات الموظفين، خاصة الجدد منهم بآليات العمل على مستوى القيادة والإنجازات والمهام في الإدارات، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل في ضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، تعزيزاً لعملية الاتصال والتواصل الفعال وتبادل الخبرات والمعارف بين منتسبيها.

وجاءت المبادرة بتوجيهات من اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان الذي أكد أهمية دعم سياسة الاتصال والتواصل الفعال بين الموظفين في مختلف الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة، وتبادل الخبرات والمعارف بين الموظفين.

وتم تنفيذ المبادرة في مرحلتها الأولى باصطحاب عدد من الموظفين الجدد في القيادة بجولة ميدانية شملت مركز شرطة النعيمية الشامل، تعرفوا خلالها على مشروع الشيك الذكي وآلية عمله من حيث استقبال البلاغات والتعامل معها والتواصل مع صاحب البلاغ حتى حل القضية، ثم زاروا مركز خدمات المرور والترخيص، وتم استعراض إنجازات المركز وأبرز الإحصائيات ومميزات المركز كأحد أفضل مراكز الخدمة على مستوى الدولة.

كما اطلع الموظفون على مهام إدارة الخدمات المساندة وأهميتها في تسهيل مهام عمل الإدارات الأخرى.

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