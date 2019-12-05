«استئناف أبوظبي» تنظر قضية افتعال حادث مروري

جمعة النعيمي (أبوظبي) أرجأت محكمة استئناف أبوظبي قضية متهم مع آخر في افتعال حادث مروري لجلسة 15 ديسمبر للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات من قبل مصدر سري لرجال المرور إضافة إلى كاميرات المراقبة في الشارع، بوجود مركبة واقفة أمام مطب لمواقف المركبات في شارع كورنيش أبوظبي خلال منتصف الليل، حيث كان هناك قائد مركبة يتنزه بمركبته في نفس المكان مما دفعه إلى الدوران 4 مرات متتالية إلى أن اصطدم بالمركبة الواقفة أمام المطب. مما يدلل على قيام المتهمين بتدبير حادث مروري لمركبة مملوكة للمتهم الثاني، بغرض الحصول على مبلغ التأمين، حيث قام الاثنان بافتعال الحادث، للحصول على قيمة تأمين المركبة، فيما أنكر المتهمون تدبير الحادث، لافتين إلى أنه وقع بغير قصد أو تعمد، ودون أي اتفاق مسبق.

وعليه أحالت النيابة العامة في أبوظبي المتهمين إلى محكمة أول درجة بتهمة الاحتيال، والإتلاف العمد، وتقديم معلومات كاذبة، والاستيلاء على أموال الغير بالاستعانة بالطرق الاحتيالية.

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