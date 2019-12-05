16 ألف مكالمة لغرفة العمليات بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

بلغ عدد الاتصالات الهاتفية التي تلقتها غرفة العمليات المركزية، وإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، نحو 16 ألف مكالمة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر، كما سجلت إدارة المرور والدوريات حالة وفاة واحدة نتيجة حادث دهس خلال الفترة ذاتها.

وأفاد العقيد جاسم بن هدة السويدي، مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، بأن غرفة العمليات المركزية تلقت 13.612 مكالمة هاتفية على الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة، بينما تلقت 2240 مكالمة غير طارئة على الرقم (901)، والتي احتوت على الاستفسارات العامة، والخدمات الشرطية المقدمة أثناء العطلة، وقد تحققت معدلات إيجابية لسرعة الاستجابة في تصنيف الحوادث، والبلاغات، وتقييمها من قبل المستجيب الأول، لضمان سرعة الانتقال لموقع البلاغ، تعزيزاً للأمن والأمان بالإمارة.

وأوضح أن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة صنفت حسب أهميتها، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة كل بلاغ على حدة، فصنفت البلاغات إلى جنائية ومرورية وطارئة وغير طارئة، حيث تم التعامل مع البلاغات وتحويلها فوراً إلى جهات الاختصاص، مؤكداً حرص جميع العاملين في غرفة العمليات على تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

وأهاب العقيد جاسم بن هدة السويدي بأفراد الجمهور، الاتصال بالرقم (999) المخصص فقط للإبلاغ عن الحوادث البالغة والحالات الطارئة، والاتصال على الرقم (901) للإبلاغ عن الحوادث البسيطة وغير الطارئة،