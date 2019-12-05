9261 استفساراً لشرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة 9261 استفساراً خلال أيام عطلة اليوم الوطني الـ 48 في الفترة ما بين 28 نوفمبر حتى 3 ديسمبر.

وأوضح العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن الاستفسارات تنوعت ما بين مرورية وجنائية وخدمات إنسانية ومجتمعية، وغيرها، وصنفت هذه الاستفسارات حسب أهميتها، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة كل استفسار، ومد يد العون والمساعدة بالتعامل مع كل اتصال وتحويله إلى الجهات ذات الاختصاص حسب نوع كل استفسار، تعزيزاً للأمن والأمان بالإمارة.

وأشار نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، إلى أن عناصر الشرطة بذلوا جهوداً، لتعزيز السلامة المرورية على بعض الطرق، من خلال نشر الدوريات بصورة مكثفة، والتعامل مع بعض التصرفات الطائشة لبعض الشباب خلال الاحتفالات برغم التنويهات والتعليمات الصادرة قبل انطلاق الاحتفالات، وذلك تفادياً لوقوع الحوادث، إلى جانب وجود رجال المرور في جميع المواقع الحيوية في الإمارة، لمنع ارتكاب المخالفات المرورية.

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