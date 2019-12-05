لعبت الخمر برأسه فاعتدى على موظف وسب آخر

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أجلت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس قضية أوروبي متهم بالاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله إلى جانب سب عربي ومحاولة الاعتداء عليه داخل أحد المسابح.

وأنكر المتهم جميع التهم المنسوبة له في القضية التي تعود وقائعها إلى مشادة كلامية حدثت بين المتهم والمجني عليه الأول في أحد المسابح بالإمارة، ما دفعه لطلب أحد الأفراد المسؤولين عن المسبح والذي بدوره فوجئ باعتداء الجاني عليه، ما استدعى تقديم بلاغ ضده في الشرطة، ووجهت النيابة العامة للجاني تهم التعدي على موظف عمومي أثناء تأدية واجبه، واستعمال القوة والعنف وسب المجني عليه الأول، وتبين من خلال التحقيقات تعاطي الجاني للخمور، وأنكر المتهم جميع التهم المنسوبة له، كما أنكر معرفته بالمجني عليهما ووقائع القضية.

من ناحية أخرى، أجلت المحكمة قضية آسيوي متهم بتزوير ثلاثة محررات رسمية «هوية، رخصة قيادة، ورخصة ملكية سيارة» واستعمال هذه المحررات المزورة مع العلم بتزويرها.