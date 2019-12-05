«الأرصاد» يشارك في اجتماع المرحلة الانتقالية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

أبوظبي (الاتحاد) شارك الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد، بصفته رئيساً للاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، في اجتماع الفريق المشرف على المرحلة الانتقالية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والذي انعقد في مدينة جنيف بالفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الماضي، بهدف ضمان الانتقال السلس لمهام اللجان الفنية المنبثقة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خلال فترتها المالية السابعة عشرة الممتدة من 2016 حتى 2019، فضلاً عن مواءمة أعمال اللجان مع متطلبات الهيكلية الجديدة للمنظمة وخطتها الاستراتيجية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بهذا الانتقال، ومناقشة التحضيرات الجارية لعقد الدورة المشتركة الأولى بين اللجان الفنية الجديدة ومجلس الأبحاث المزمع عقدها في أبريل 2020 فضلاً عن رفع توصيات بشأن إنشاء الهيئات الفرعية للمنظمة.

وخلال مشاركته في الاجتماع، استعرض الدكتور عبدالله المندوس التوصيات الإقليمية التي خرج بها اجتماع الإدارة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمنطقتي آسيا وجنوب غرب المحيط الهادئ والذي استضافته مدينة سنغافورة خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر 2019.

كما شارك في اجتماع الاتحادات الإقليمية للأرصاد الجوية، حيث عبر عن دعمه القوي لبقاء واستمرارية الاتحـادات الإقليميــة على ضوء إصلاحات الهيئات التأسيسية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور عبدالله المندوس: «جاءت مشاركة المركز الوطني للأرصاد في اجتماع الفريق المشرف على المرحلة الانتقالية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية انطلاقاً من الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات في صناعة القرار بمختلف الهيئات التأسيسية للمنظمة كوننا نتولى حالياً رئاسة الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، كما نعمل كشركاء حقيقيين لتعزيز وظائف المنظمة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية».

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