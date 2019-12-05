تعازي رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد ينقلها عبدالله بن زايد لأبناء متعب بن عبدالعزيز

الرياض (وام) نقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن متعب بن عبد العزيز في وفاة والدهما المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود «رحمه الله».

كما نقل سموه تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن خالص المواساة في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود «رحمه الله» راجيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد وصل أمس إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد الدولة الذي ضم معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه والوفد المرافق الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

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