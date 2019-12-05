«بيت الخير» توزع 132 ألف وجبة غذائية للعمال

سامي عبد الرؤوف (دبي)

قدمت جمعية بيت الخير بدبي، أكثر من 132 ألفاً و270 وجبة غذائية لفئة العمال منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.037 مليون درهم، ضمن مشروع «الطعام للجميع».

وقال عابدين العوضي مدير عام الجمعية: إن «الجمعية كثفت من نشاط هذا المشروع خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث وزعت أكثر من 90 ألف وجبة من بعد شهر رمضان وحتى نهاية نوفمبر الماضي، وهي الكمية الأكبر التي تم توزعها خلال 5 أشهر منذ بداية هذا المشروع».

وأضاف: «الجمعية تسعى خلال العام المقبل إلى زيادة التوسع في مشروع (الطعام للجميع)، خاصة العمال، حيث تولي الجمعية اهتماماً كبيراً بهذه الفئة من المجتمع التي تشارك بكل إخلاص وتفانٍ في تحقيق التقدم والازدهار لدولة الإمارات».

وذكر مدير عام جمعية بيت الخير، أن مشروع «الطعام للجميع» يطبق المعايير العالمية في تقديم الطعام لمستحقيه، وهي أن تكون الوجبات موجهة لمجتمع يستحق ويحتاج لهذه الوجبات، وأن تكون طازجة ومكتملة شروط الطهي وفق الشروط الصحية، بالإضافة إلى أن تكون غنية أيضاً بالحلوى والفواكه.

وذكر أن الجمعية تقدم الوجبات للعمال في أماكن وجودهم وفي مواقع العمل بالاتفاق والتنسيق مع الشركات التابعين لها.

بدوره، أفاد سعيد المزروعي، نائب مدير عام جمعية بيت الخير بدبي، بأن العمال المستفيدين من مشروع «الطعام للجميع» من جنسيات مختلفة آسيوية وأفريقية، دون النظر إلى دين أو عرق أو جنسية.

وأشار إلى تقديم للعمال الوجبات الغذائية والعصائر والمياه المبردة من خلال مركبات «إطعام الطعام» التي تجوب مناطق تجمعهم أسبوعياً.