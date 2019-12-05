سيف بن زايد يشهد تسلم «الداخلية» شهادة الاعتماد للمؤهلات الأمنية

أبوظبي (وام)

بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تسلمت وزارة الداخلية ممثلة بمركز المؤهلات الأمنية شهادة الاعتماد من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات كجهة مانحة معتمدة للمؤهلات المهنية الأمنية، وذلك بعد أن استكمل المركز المتطلبات والشروط والمعايير الفنية للاعتماد.

وتسلم سموه الشهادة من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات، وذلك بمقر وزارة الداخلية أمس. وقال معالي الحمادي، إن الهيئة الوطنية للمؤهلات تعمل بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، وبما يضمن نجاح المؤسسات الحكومية بالدولة وتمكينها من بناء الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات الصناعية والتكنولوجية والأمنية بالطبع.

بدوره، ثمن مبارك سعيد الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات جهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الرامية لضمان العمل الوطني المتميز والتعاون ما بين الإدارات المعنية في وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمؤهلات لتحديد المعايير التي تلتزم بها الوزارة للانسجام مع معايير وشروط الاعتماد لدى «الهيئة»، مؤكداً تطور استراتيجية «الوطنية للمؤهلات» لتخريج كفاءات وطنية متخصصة ومتميزة في التخصصات المهمة كافة والتي يأتي في مقدمتها المؤهلات الأمنية التي تحافظ من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها المتميزة في صدارة دول العالم الأكثر أماناً وتقدما، وأكد المقدم الدكتور خلفان النقبي مدير مركز المؤهلات الأمنية بوزارة الداخلية أن هذا الاعتماد يؤهل المركز لممارسة دور الجهة المانحة في ضمان تطبيق المعايير المعتمدة في تطوير المؤهلات المهنية الأمنية وتنظيم عمليات الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، بالإضافة إلى دور المركز في تقييم المراكز التدريبية في مختلف الجهات والقطاعات الأمنية التابعة لها وتأهليها لتتماشى مع المعايير الفنية والاشتراطات التي تعتمدها حكومة الإمارات ممثلة بالهيئة الوطنية للمؤهلات التي تلتزم بأعلى المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال ووفق أفضل الممارسات.