طحنون بن زايد يبحث والسفير التركي القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية

أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، أمس، في أبوظبي، جان ديزدار، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.

ونقل السفير التركي لدى الدولة تهنئة الحكومة التركية بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة.

وتطرق لقاء سموه مع السفير التركي إلى مجمل القضايا الإقليمية، وعدد من المسائل والملفات التي تهم البلدين، فضلاً عن العلاقات الثنائية.

وركز الجانبان على أهمية العمل معاً لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والتعاون في مجالي السياحة والثقافة.

حضر اللقاء، معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وطوفان هوبيك، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية التركية لدى الدولة.

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