قناة مائية لتصريف مياه الأمطار في شيص

الشارقة (الاتحاد) انتهت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، من إنشاء سور جدار أمام مجرى الوادي بطول 160 متراً وارتفاع 2.8 أمتار وسمك 50 سم، لمنع فيضان مياه الأمطار باتجاه المنشآت العامة منها المسجد والمستوصف والجمعية التعاونية، كما تم إنشاء قناة مائية لتصريف مياه الأمطار إلى الوادي، وذلك في إطار حرصها على تطوير البنية التحتية في منطقة شيص ووضع حلول من شأنها الحد من أضرار مياه الأمطار.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة: «تأتي هذه الأعمال ضمن المشاريع التنموية للدائرة انطلاقاً من الحرص على سلامة مرتادي المكان وضرورة توفير وسائل الأمان والسلامة كافة، وتوفير سياج آمن للسيارات والمشاة وتهيئة ممرات مياه الأمطار الطبيعية ومجاري الأودية بجانب رفدها بإجراءات الوقاية».

وأكد المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع في دائرة الأشغال العامة بالشارقة أنه تم إنشاء سور جدار استنادي أمام مجرى الوادي بطول 160 متراً وبارتفاع 2.8 متر وبسمك يتراوح بين 25 إلى 50 سم، لمنع فيضان مياه الأمطار باتجاه جميع المنشآت العامة أبرزها المسجد والمستوصف والجمعية التعاونية.

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