الطقس غائم اليوم والأمطار متوقعة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

سقطت أمطار على بعض المناطق والجزر، وبعض المناطق الشمالية والشرقية، أمس، وكانت الرياح معتدلة السرعة، والبحر متوسط الموج، كما اضطربت حالة البحر نتيجة لتكون السحب الركامية والتي صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة وصلت سرعتها إلى 45 كم/‏‏‏س أحياناً مع ارتفاع للموج لـ 7 أقدام بالعمق.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الاضطراب خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وكان تقرير السمات المناخية لشهر ديسمبر للمركز قد أشار إلى انخفاض معدلات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 3- 6 درجات عن شهر نوفمبر. وتتأثر الدولة بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال، مصحوباً برياح شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل خاصة على المناطق الداخلية والجبلية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وقد تسقط بعض الأمطار خاصة على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية، والشرقية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للأتربة، وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/‏‏‏ ساعة أحياناً، والبحر متوسط الموج يضطرب مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يتوقع المركز أن يكون الطقس يوم غدٍ، صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائما أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار