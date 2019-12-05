سلطان القاسمي يفتتح «استشاري الشارقة» اليوم

الشارقة (الاتحاد)

يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك بمقر المجلس، وذلك بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وعدد من الشيوخ والوزراء ووكلاء الوزارات ومديريها وأعضاء المجلس التنفيذي والمجالس البلدية ومديري الدوائر المحلية والأعيان.

وتبدأ وقائع الحفل بوصول صاحب السمو حاكم الشارقة بعدها يؤدي أعضاء وعضوات المجلس القسم أمام سموه، يلي ذلك انعقاد الجلسة الأولى بإسناد الرئاسة إلى أكبر الأعضاء سنا ثم يتم انتخاب رئيس المجلس الاستشاري وبعدها انتخاب نائب رئيس المجلس وإطلاع الأعضاء والعضوات على كافة القوانين التي صدرت في غياب المجلس.

وبعد انتهاء مراسم الافتتاح يقوم المجلس بتشكيل لجانه وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة ولجنة شؤون الأسرة ولجنة إعداد مشروع التوصيات ثم انتخاب المراقبين وتشكيل لجنة الرد على خطاب الافتتاح.

ويأتي الافتتاح بعد أن شهدت إمارة الشارقة انتخابات المجلس الاستشاري للدورة الثانية مؤخراً، حيث بلغت نسبة المشاركة على مستوى الإمارة 59,4 بالمائة فيما صوت 26 الفاً و600 ناخب وناخبة من مجموع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية البالغ 44 الفاً و758 مواطناً ومواطنة ليتم انتخاب خمسة وعشرين عضوا وحققت المرأة تقدما بفوز ثلاث مرشحات عن مدينة الشارقة ومنطقتي البطائح والحمرية.

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم/‏‏27/‏‏ لسنة 2019م بشأن تشكيل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للفصل التشريعي العاشر من خمسين عضوا وعضوة وارتفعت مشاركة النساء بنسبة بلغت 20 بالمائة بعدد عشر عضوات كما تتميز تشكيلة المجلس الجديدة بحصول ستة أعضاء على شهادة الدكتوراه في عدد من التخصصات العلمية المختلفة.