مدينة المعلومات تحتفل بختام مبادرة «سعادة»

دبي (الاتحاد)

أقامت مدينة المعلومات برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم حفل ختام مبادرة «سعادة» في فندق أتلنتيس بنخلة جميرا بحضور مجموعة من كبار الشخصيات والمسؤولين في الهيئات الحكومية المختلفة والمؤسسات الراعية بالدولة.

وأكد القائمون على مبادرة «سعادة» دورها الفاعل لمساعدة المجتمع بشكل عام ودفع عجلة التقدم في كافة الميادين التعليمية والصحية والاجتماعية، وحققت المبادرة على مدى عامين إنجازات ضخمة من حيث مساعدة الأطفال اجتماعياً وتعليمياً وذلك من خلال تنفيذها ثلاث مراحل مهمة، حيث قدمت مدينة المعلومات مع شريكها الاستراتيجي» ام تي ان» في المرحلة الأولى 1000 حقيبة مدرسية مع مجموعة من مستلزمات القرطاسية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وتسع سنوات.

وتمثلت المرحلة الثانية بسداد جزء من الرسوم المدرسية لعدد 250 طالبا وطالبة أما المرحلة الثالثة فقد تم تقديم 1000 لابتوب حديث إلى 1000 طالب في مدارس دبي.

وكان الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم ركز على أن تحقق مبادرة «سعادة» أهدافها بنجاح من حيث تسليط الضوء على أهمية توفير التعليم والترفيه والصحة لجميع الأطفال من مختلف فئات المجتمع الإماراتي لاسيما وأن مدينة المعلومات منذ تأسيسها تحرص على الاهتمام بجيل المستقبل والارتقاء بمستواهم التعليمي والترفيهي والصحي ويشهد على ذلك مسيرتها على مدى 10 سنوات من العطاء، أنجزت خلالها العديد من المبادرات والمشاريع التربوية والتعليمية.