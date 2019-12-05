الامارات | مشاجرة في كلباء تنتهي بوفاة مواطن وإصابة شقيقه

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة في كلباء تنتهي بوفاة مواطن وإصابة شقيقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة الشارقة بأن مشاجرة وقعت أحداثها، مساء أول من أمس، في مدينة كلباء، أسفرت عن وفاة مواطن (25 عاماً)، وإصابة شقيقه (26 عاماً) بإصابات مختلفة، دخل على أثرها العناية المركزة، وتمكن أفراد الشرطة من ضبط ثلاثة أشخاص متورطين في المشاجرة فور ورود البلاغ، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأوضحت أن بلاغاً ورد إلى مركز شرطة كلباء الشامل، في نحو الساعة الثامنة من مساء أول من أمس، يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، تعرض بعضهم للطعن بآلة حادة، ووجود إصابات، وعلى الفور انتقلت كل جهات الاختصاص في شرطة الشارقة، والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ.

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وتبيّن وجود شخص مصاب بطعنة نافذة في جسده وجرى إسعافه، إلا أنه فارق الحياة عند وصوله إلى المستشفى، فيما حضر شقيقه إلى مستشفى كلباء برفقة ذويه، بعد أن تعرض هو الآخر للطعن في المشاجرة ذاتها، وأُدخل على أثره العناية المركزة.

وأفاد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، العقيد علي الكي الحمودي، بأنه تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ لكشف ملابسات الحادث، حيث تم القبض على جميع المتورطين بالمشاجرة في غضون ساعة واحدة من وقت البلاغ، موضحاً أن المتورطين في المشاجرة ثلاثة أشخاص، وتبين من خلال التحقيق الأولي في الحادث، أن الدافع وراء المشاجرة خلافات سابقة بين الأطراف، وتطورت إلى الاشتباك بالأيدي، ووقوع حالات طعن بالسلاح الأبيض.

وأعرب الحمودي عن أسفه لوقوع مثل هذه المشاحنات، واللجوء لحل الخلافات الشخصية بالعنف بعيداً عن القانون، مؤكداً أن شرطة الشارقة لن تتهاون مع أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال غير القانونية، وأنها تتصدى لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع، وتعريض حياة وسلامة أفراده للخطر، مطالباً أفراد المجتمع باللجوء إلى القانون في حل النزاعات الشخصية، تجنباً لتطور تلك الخلافات إلى الوقوع في قضايا جنائية.