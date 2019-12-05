الامارات | بلدية دبي توقف تقديم جميع الخدمات العلاجية البيطرية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي توقف تقديم جميع الخدمات العلاجية البيطرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت بلدية دبي وقف تقديم الخدمات العلاجية البيطرية، وقصر علاج الحيوانات بالإمارة على العيادات الخاصة، فيما طالب سكان في دبي البلدية بمراجعة القرار، لما قد يتسبب في تزايد عدد الحيوانات المتروكة في الشوارع، لعجز أصحابها عن علاجها.

وقالت البلدية في تعميم أصدرته، أخيراً، إن جميع الخدمات العلاجية تم إيقافها، وعلى المتعاملين الرجوع إلى العيادات البيطرية الخاصة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتعديل ساعات العمل في عيادة الخوانيج ابتداءً من الرابع من يناير المقبل، لتكون من السبت إلى الخميس من الثامنة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر، على أن تقتصر الخدمات المقدمة على تسجيل وترقيم الحيوانات الأليفة، والبرامج الوقائية الأساسية للقطط والكلاب، والطفيليات الداخلية والخارجية، والشهادات الصحية البيطرية.

في المقابل، طالب سكان بعدم وقف تقديم الخدمات العلاجية البيطرية من قبل البلدية، حيث قالت نيفين علي: «إن هذا التغيير سيجعل الكثير من الناس، الذين كانوا يذهبون بحيواناتهم الأليفة لتلقي العلاج في عيادات البلدية، بترك حيواناتهم في الشارع، لأن كلفة العيادات البيطرية الخاصة مُبالغ فيها في معظم الحالات، كما أن ليس لدى الجميع القدرة المالية للتعامل مع تلك العيادات».

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فيما اعتبرت هالة هناوي، أن «القرار يضرّ بالحيوانات، لأن كثيراً من أصحابها لن يستطيع تحمل كلفة العلاج بالعيادات الخاصة».

وتساءل عبدالله حسني: «لماذا لا يكون للمتعامل خيار واحد فقط هو علاج الحيوان بالعيادات الخاصة، دون توافر خيار العلاج بالجهات الحكومية؟».

وكانت بلدية دبي أفادت بأن العيادة البيطرية التابعة لها بمنطقة الخوانيج عالجت 58 ألفاً و627 حيواناً منذ افتتاحها.

وأشارت في إحصاء أصدرته هذا العام أن الرقم شمل 50 ألفاً و307 حيوانات مزرعة، و8320 حيواناً أليفاً، لافتة إلى أن هناك 10 أطباء بيطريين يعملون في العيادة.