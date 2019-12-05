الامارات | تغريم خليجي بتهمة «إزعاج» محامية

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم خليجي بتهمة «إزعاج» محامية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جزاء كلباء على خليجي بغرامة 8000 درهم ومصادرة هاتفه، بتهمة التسبب في إزعاج محامية بالاتصال عليها 30 مرة، وتهديدها عبر برنامج «واتس أب» بعبارة «بتردي فلوسي من عينيك» ورميها بألفاظ خادشة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم محامية شقيق المتهم بلاغاً لمركز شرطة كلباء، تفيد فيه بإزعاج خليجي لها عن طريق اتصاله بها 30 مرة في أوقات غير مناسبة مساءً، عبر برنامج «واتس أب»، وتهديدها وسبها برسائل صوتية تتضمن عبارات «أنا بطلع الفلوس من عينيك»، وألفاظ خادشة.

وقالت المجني عليها أمام هيئة المحكمة إن المتهم قام بتوكيلها للدفاع عن شقيقه في قضيتين وتم الحكم عليه في أول درجة، ما دفعه إلى الاتصال بها وتهديدها، بعد أن أبلغته بأنها لن تستمر في الحضور في حال لم يلتزم بسداد دفعات الأتعاب.

فيما أقرّ المتهم بالتهمة المنسوبة إليه قائلاً «قمت بهذه الأفعال في لحظة غضب، ولم أكن أقصد الإزعاج، بل كانت الاتصالات بغرض الاستفسار عن قضية شقيقي، كون المحامية موكلة للدفاع عنه»، مشيراً إلى أن ما دفعه للغضب أن المحامية وعدته بأنها ستخرجه من السجن خلال ستة أشهر ولم تفِ بوعدها.