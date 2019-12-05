الامارات | «لسطاح» توقع عصابتين دوليتين لتهريب المخدرات بقبضة شرطة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «لسطاح» توقع عصابتين دوليتين لتهريب المخدرات بقبضة شرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في شرطة دبي، عن تفاصيل الإطاحة بعصابتين دوليتين كبيرتين لتهريب المخدرات، كانتا تخفيان سمومهما بين ألواح خشبية تحت سطح مركبين خشبيين، وضبط 12 متهماً من دولة آسيوية مجاورة، وبحوزتهم 194 كيلوغراماً من مختلف أنواع المواد المخدرة، بينها الحشيش والكريستال والأفيون والهيروين.

ونفذ العملية النوعية فريق الضبط والتحري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي في منطقة الراس بخور دبي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وجمارك دبي، وأطلق عليها اسم «لسطاح»، وهي تسمية محلية معروفة لدى أبناء الإمارات تطلق على سطح المركب، بسبب اختيار أفراد العصابتين هذه الطريقة لتهريب سمومهم.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، إن عملية الضبط نُفذت بتخطيط مُحكم وحرفية عالية، برزت فيهما الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها ضباط وأفراد مكافحة المخدرات في شرطة دبي، سواء في المتابعة الدقيقة لتحركات أفراد العصابتين منذ اللحظات الأولى لتلقي الإدارة المعنية معلومات أمنية عن نشاطهما الإجرامي، أو بالتفتيش الاحترافي للمركبين الخشبيين المستخدمين في التهريب.

فيما أفاد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، بأن المُهربين استخدموا في هذه العملية طرائق إخفاء للمخدرات من الصعوبة بمكان اكتشافها، وأماكن سرية مُجهزة خصيصاً للتهريب بعد إجراء تعديلات على بنية المركب الأول، الذي داهمه فريق الضبط والتحري بمساندة الفرق الاختصاصية من شرطة دبي ووحدة إدارة التفتيش الأمني (K9)، وعثرت على كميات كبيرة من المخدرات في أماكن متفرقة بين ألواح الخشب تحت سطح المركب، وكميات إضافية في مقدمته، موضحاً أن الفريق عثر على مخدرات من نوع الحشيش والكريستال والأفيون والهيروين.

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وقال المنصوري: «بمتابعة أفراد فريق الضبط والتحري لمهامهم، تمكنوا من إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة الذي كان قد دخل إلى الدولة مسبقاً بصفة زائر، بهدف استلام المخدرات التي يتم إرسالها من المهربين لتخزينها وترويجها بين أفراد المجتمع في الإمارات».

وأضاف: «عثرت فرق الضبط والتحري في الشقة التي كان يسكنها في إحدى المناطق بدبي، على تسعة أوعية أسطوانية بلاستيكية، تحتوي على كميات كبيرة من مخدري الحشيش والكريستال، وميزان، ما يؤكد نشاطه الإجرامي، وضلوعه في عمليات الاتجار وترويج المخدرات».

وحول المركب الثاني، قال المنصوري إن فريق الضبط والتحري، وبموجب معلومات مؤكدة توافرت لديه بالتزامن مع عملية مداهمة المركب الأول، تشير إلى وجود مركب آخر في مرسى خور دبي، وعلى متنه عدد من البحارة، وفيه كميات كبيرة من المخدرات تم جلبها إلى الدولة بقصد الاتجار والترويج، تحرك الفريق على الفور إلى المكان الذي يرسو فيه المركب، وقاموا بمباغتة العاملين على متنه، وإلقاء القبض عليهم جميعاً. وتابع: «وبعد إخضاع العاملين من أفراد العصابتين، والمركب الذي يستقلونه للتفتيش الدقيق، عثر فريق الضبط والتحري في صدر المركب على كمية كبيرة من المخدرات، تشتمل على مخدري الحشيش والكريستال».

القبض على 12 متهماً

أشار نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، العقيد خالد علي مويزة، إلى أن عدد أفراد العصابتين، الذين ألقي القبض عليهما، بلغ 12 متهماً، وجميعهم من دولة آسيوية مجاورة.