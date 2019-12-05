الامارات | إجراءات وقائية من الأمطار في منطقة شيص بخورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية من الأمطار في منطقة شيص بخورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، من إنشاء سور جدار استنادي أمام مجرى وادي الشيص بطول 160 متراً، وبارتفاع 2.8 متر، وبسماكة 50 سم، لمنع فيضان مياه الأمطار باتجاه جميع المنشآت العامة، منها المسجد والمستوصف والجمعية التعاونية، كما تم إنشاء قناة مائية لتصريف مياه الأمطار إلى الوادي، في إطار حرصها على تطوير البنية التحتية في منطقة شيص، ووضع حلول من شأنها الحد من أضرار مياه الأمطار.

وقال رئيس الدائرة المهندس علي السويدي: «تأتي هذه الأعمال ضمن المشروعات التنموية للدائرة، والتشديد على أهمية مراعاة سلامة مرتادي المكان، وضرورة توفير وسائل الأمان والسلامة والراحة كافة أمام مجرى الوادي، وتوفير سياج آمن للسيارات والمشاة، وتهيئة ممرات مياه الأمطار الطبيعية ومجاري الأودية، بجانب رفدها بإجراءات الوقاية».

وأكد مدير إدارة الأفرع في الدائرة، المهندس محمد بن يعروف، أنه تم إنشاء سور جدار استنادي أمام مجرى الوادي بطول 160 متراً، وبارتفاع 2.8 متر، وبسماكة تراوح بين 25 و50 سم، لمنع فيضان مياه الأمطار باتجاه جميع المنشآت العامة، أبرزها المسجد والمستوصف والجمعية التعاونية، كما تم إنشاء قناة تصريف مياه أمطار وعرضها 2.5 متر ليتم تصريف المياه على الوادي القائم في منطقة شيص، بالإضافة إلى أعمال قطع جبلي للجدار الاستنادي والجبل على مدار الجدار وبعرض ثلاثة أمتار، وبحجم بلغت كمية القطع الجبلي فيه 60 ألف متر مكعب.