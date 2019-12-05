الامارات | «طرق دبي» تمدّد موعد إلغاء الاتصال الهاتفي وسيلة لحجز التاكسي إلى 15 يناير

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تمدّد موعد إلغاء الاتصال الهاتفي وسيلة لحجز التاكسي إلى 15 يناير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تمديد موعد إلغاء خدمة حجز مركبات الأجرة عن طريق الاتصال الهاتفي عبر مركز الحجز التابع للهيئة، الذي كانت قد أعلنت عن تحويله إلى الحجز من خلال التطبيق عبر نظام «هلا» الإلكتروني بدءاً من 7 ديسمبر الجاري، ليصبح الموعد الجديد في 15 يناير المقبل، كما قررت إنشاء خط اتصال أرضي جديد منفصل لمساعدة كبار السن في استخدام التطبيق الذكي لحجز مركبات الأجرة في دبي.

ويأتي قرار الهيئة بعد يومين من نشر نتائج استطلاع أجرته «الإمارات اليوم» أظهر أن عملاء مركبات الأجرة ربما يحتاجون إلى مزيد من الوقت للاستعداد لاستخدام التطبيق وسيلة وحيدة لحجز المركبة. وأجرت الصحيفة الاستطلاع على حسابها في منصة «تويتر» للتواصل الاجتماعي في أعقاب تفاعل لافت مع خبر نشرته عن عزم الهيئة إيقاف الاتصال الهاتفي وسيلة لحجز التاكسي في دبي بدءاً من 7 ديسمبر الجاري، وأيّد 72% من المشاركين في الاستطلاع الإبقاء على الاتصال بالهاتف وسيلة لحجز مركبات التاكسي في دبي من خلال مركز الحجز والتوزيع التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أحمد بهروزيان، إن تمديد موعد بدء هذا التحوّل التقني من الحجز عبر مركز الاتصال إلى استخدام تطبيق «كريم»، يهدف إلى تهيئة المتعاملين لاستخدام النظام الجديد عبر إعطائهم وقتاً كافياً للتعوّد عليه، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل جزءاً من التوجه الاستراتيجي للهيئة لدعم مبادرة «المدينة الذكية» التي أطلقتها الحكومة، وتأتي نتيجة تحقق انجاز حقيقي باكتمال ما يعادل مليوني رحلة تم حجزها عبر التطبيق منذ الإطلاق الرسمي لخدمة «هلا» في 29 أغسطس 2019.

Advertisements

وأكد بهروزيان أن فرق هيئة الطرق والمواصلات وشركة «هلا» تعمل على ضمان توفير الخدمة لجميع سكان دبي، ومساعدة متعاملي مركز الاتصال على الانتقال بسلاسة إلى استخدام «هلا» من خلال تطبيق «كريم»، في تخطي التحديات الخاصة ببعض فئات المتعاملين مثل كبار السن الذين لديهم إمكانية وصول محدودة إلى الخدمات الذكية، حيث يعمل فريق «هلا» على إنشاء خط أرضي جديد ومنفصل حصرياً لهذه الفئات لضمان تلبية احتياجاتهم، وسيتم تعميم تفاصيل هذا الخط الثابت للفئات المعنية في الوقت المناسب.

فروق مهمة

أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد بهروزيان، أن هناك مجموعة من الفروق المهمة بين النظامين القديم والجديد لحجز مركبات الأجرة، حيث يمتاز تأكيد الحجز عبر تطبيق «كريم» بأنه يستغرق 10 ثوانٍ بدلاً من 2 - 3 دقائق، فيما يصل معدل الانتظار إلى 3.5 ثوانٍ مقابل 11 دقيقة في النظام القديم، وعدم وجود أي تغيير في قيمة التعرفة.