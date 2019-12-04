الامارات | "مخالفات السبت" تثير ارتباك متعاملي "مواقف" أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن "مخالفات السبت" تثير ارتباك متعاملي "مواقف" أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب عدم دراية مواطنين ومقيمين من أصحاب المركبات في أبوظبي، بقرار مركز النقل المتكامل التابع لدائرة النقل، ترحيل عطلة يوم الشهيد من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، في ارتباك شديد، أسفر عن تحرير مخالفات كثيرة ضدهم من قبل موظفي "مواقف" يوم السبت الماضي، جميعها كانت تحت بند "عدم وجود تذكرة أو تصريح وقوف"، مؤكدين أنهم اعتقدوا أن هذا اليوم مجاني لصف السيارات، لاسيما وأنه واقع بين يومي عطلة رسمية (الجمعة والأحد).

وناشدوا مسؤولي دائرة النقل بإعفائهم من سداد مخالفات "مواقف" عن هذا اليوم، في إطار الاحتفالات الوطنية للدولة، فيما أكد مركز النقل المتكامل أنه حرص على إخطار كافة المتعاملين بأيام عطلات "مواقف" المحددة قبل فترة كافية من تطبيقها، في مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، ناشد مواطنون ومقيمون في أبوظبي، مسؤولي دائرة النقل ومركز النقل المتكامل، إعفاءهم من سداد مخالفات "مواقف" التي تم تحريرها ضدهم يوم السبت الماضي، بدعوى عدم درايتهم بكونه يوم عمل، وليس عطلة رسمية احتفالاً بيوم الشهيد، مؤكدين - لـ"الإمارات اليوم" - أن قرار ترحيل يوم العطلة تسبب في إرباكهم بالرغم من حرصهم التام والتزامهم الدائم بدفع رسوم "مواقف" خلال أيام العمل.

وقال المواطن سعيد مبارك العامري : "فوجئت يوم السبت الماضي، عقب انتهائي من جولة تسوّق في بعض المحال بشارع حمدان بن زايد، بتحرير مخالفة مواقف ضدي بدعوى صف المركبة دون دفع رسوم، فبحثت عن الموظف المختص بتسجيل المخالفات للاستفسار منه عن أسباب المخالفة، فأكد لي أن هذا اليوم دوام رسمي ولا يحق فيه الصف بدون رسوم".

وأضاف: "لم يساورني الشك للحظة في أن يوم السبت عطلة، باعتباره يوم الشهيد، لذلك لم أهتم بدفع رسوم مواقف، بالرغم من التزامي التام بدفعها في كل الأوقات، وعدم حصولي على هذه المخالفة من قبل، لكن بالعودة إلى الأخبار المتعلقة بعطلة مواقف، وجدت أن الموظف كان محقاً"، مقترحاً إلغاء المخالفات التي تم تحريرها ضد المواطنين والمقيمين خلال هذا اليوم لإسعادهم، لاسيما وأن هذه المخالفات ارتكبت بحسن نية.

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وهو ما أكده ناصر عبدالله السيد، مقيم في أبوظبي، مشدداً على حرصه الدائم على دفع رسوم مواقف عبر الرسائل النصية، قبل أن يترك سيارته، لكنه ظن أن هذا اليوم عطلة رسمية.

وقال: " اطلعت بالفعل على إعلان دائرة النقل بشأن عطلتي يوم الشهيد واليوم الوطني، لكني ظننت أن يوم السبت عطلة لمواقف باعتباره كان بين يومي عطلة رسمية (الجمعة والأحد)، إلّا أنني فوجئت بتحرير مخالفة ضدي، ما أصابني بدهشة وارتباك".

فيما ناشدت أمل محمود الشمري، مقيمة، مسؤولي دائرة النقل بأبوظبي، بإعفاء كافة من حررت ضدهم مخالفات مواقف يوم السبت الماضي، من السداد في إطار احتفالات الدولة بالأعياد الوطنية، مؤكدة أن غالبية من ارتكبوا هذه المخالفات لم يكونوا على دراية بأنه يوم عمل رسمي.

وقالت: "كل الرسائل التي قرأتها بشأن عطلة يوم الشهيد، حملت عنواناً واحداً كان نصه مواقف أبوظبي مجانية خلال عطلتي يوم الشهيد واليوم الوطني، لكني لم أطّلع على تفاصيل الخبر الذي حدد أن أيام العطلة ستبدأ من الأحد وليس السبت".

في المقابل أفاد مركز النقل المتكامل بأنه حرص على إخطار كافة المتعاملين بمواعيد عطلتي يوم الشهيد واليوم الوطني، قبل أربعة أيام من تطبيقها، عبر رسائل خبرية على منصات التواصل الاجتماعي، ومواد خبرية على كافة وسائل الإعلام الرسمية.

وذكر المركز أنه أعلن مجانية المواقف خلال إجازتي يوم الشهيد واليوم الوطني، محدداً التواريخ بدءاً من الأحد 1 ديسمبر وحتى الثلاثاء 4 ديسمبر، كما نوّه إلى ضرورة الوقوف في الأماكن المخصصة وعدم إعاقة حركة المركبات.