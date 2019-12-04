الامارات | بالفيديو.. شعار أصحاب الهمم الجديد رمز استقلاليتهم وقدرتهم على المشاركة في عجلة التنمية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شعار أصحاب الهمم الجديد رمز استقلاليتهم وقدرتهم على المشاركة في عجلة التنمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة تنمية المجتمع شعارا جديدا للتعبير عن أصحاب الهمم ينسجم في تصميمه مع مسمى أصحاب الهمم. ويؤكد الشعار الجديد على حقيقة أن أصحاب الهمم أشخاص فاعلون ومتحركون ومشاركون في مجتمعهم ولديهم قدرة على المبادرة والانجاز.

ومن دلالات الشعار الجديد لأصحاب الهمم، وجود الدائرة التي يجلس عليها الشخص والتي تعبّر عن عجلة الحياة والتنمية المستمرة والذي يعتبر أصحاب الهمم محركين لها كبقية أفراد المجتمع وجزء من دورانها نحو مزيد من التطور والنمو، وحركة اليد أيضاً مختلفة تماماً عن الشعار القديم، فاليد متحركة وتقوم بدفع الكرسي المتحرك، وهو رمز للمبادرة والاعتماد على الذات والرغبة في التقدم والانجاز ومنافسة بقية أفراد المجتمع. يرمز الجذع المنحني إلى حالة الاستعداد والتأهب عند الشخص وهو في حالة حركة واستجماع لكل قوته للانطلاق إلى الأمام. كما أن الشعار ليس له أي مسند خلفي أو جانبي لإعطاء صفة استقلالية للشخص، كونه غير متكئ على الآخرين بل معتمد على ذاته.