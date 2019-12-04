كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن طفل يصمم روبوت سيعرض في مركز زوار إكسبو 2020

بعد رؤية والدته تعاني من الأعمال المنزلية، صنع بوتسالا هارشيث روبوتًا صغيرًا لتنظيف الغرف. كانت تلك بداية العديد من الاختراعات الأخرى التي يتم عرض أحدها الآن في مركز زوار Expo 2020 في دبي.

هارشيث البالغ من العمر تسع سنوات طالب من الصف الرابع في مدرسة برايت رايدرز أبوظبي، وتم اختيار مشروعه، الذي أطلق عليه اسم “عزل النفايات الروبوتية إلى السماد العضوي” ، ليكون جزءًا من برنامج Expo 2020 Young Innovators.

ويقول هيرشيت “يقوم روبوتي Wsegrebot بفصل النفايات إلى: الأخضر، الرطب، المعادن، الورق، الخشب والبلاستيك. وسيتم تقطيع النفايات الرطبة مثل الورق والخشب. ثم يتم تحويل النفايات إلى سماد عضوي”.

ومن خلال تحويل النفايات إلى شيء مفيد للزراعة، يسعى إلى “تحويل الصحراء إلى حديقة”.

وقال المحارب الصغير الذي كان يرتدي شارة إكسبو 2020 التي قدمها له المسؤولون: “رؤيتي للمشروع هي جعل الإمارات خضراء وتشجيع الزراعة الخالية من الكيماويات”.

وأضاف: “أصنع مشاريعي من مواد النفايات. اضطررت إلى شراء محرك وأجهزة استشعار ووحدة تحكم صغيرة ومعدات أخرى”.

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وصنع هيرشيت روبوت التنظيف باستخدام السيارات القديمة والكرتون والمحركات. “لقد صنعت روبوتًا صغيرًا لمساعدة والدتي. وصنعت الآن روبوتًا أكبر للمساعدة في التنظيف. يجب أن نعمل من أجل إنقاذ مستقبلنا”؟

وخلال السنوات القليلة الماضية قاد هيرشيت أيضًا حملة ضد استخدام البلاستيك، وبدأ يصنع الأكياس الورقية لتحل محل الأكياس البلاستيكية في البقالات وغيرها من المتاجر، بحسب خليج تايمز.

ويقول: “لقد ألهمتني جلسة في مدرستي حول الآثار السيئة للبلاستيك. لقد أزلت أكبر قدر ممكن من البلاستيك من منزلي”.

ويخطط للتوسع في حملته يعود إلى مدينته سريكاكولام في ولاية أندرا براديش الهندية أثناء إجازته. “لقد نقلت حملتي إلى 20 مدرسة في سريكاكولام. أريد الوصول إلى العديد من المدارس في أبوظبي أيضًا”.