«التربية»: قناة موحّدة لشكاوى صيانة المدارس

دينا جوني (دبي) يستأنف اليوم طلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2019-2020. ويؤدي اليوم الطلبة من الصف الأول لغاية الثاني عشر في جميع المسارات مادة الدراسات الاجتماعية.

وانطلقت الامتحانات في 28 نوفمبر الماضي وامتحن طلبة الثاني عشر مادة الفيزياء، وبقية طلبة المرحلة الثانوية من التاسع إلى الحادي عشر أدوا اختبار الرياضيات.

من جهة ثانية، عممت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس الحكومية أنه سيتم استقبال جميع طلبات وشكاوى الصيانة من خلال قناة موحّدة وهي قسم خدمة العملاء التابع لوزارة التربية والتعليم عن طريق الرقم 80051115 والبريد الإلكتروني الخاص بتلك الخدمة.

ويأتي ذلك سعياً من إدارة المنشآت بوزارة التربية والتعليم لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتبني المعايير الاحترافية من أجل تعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة لجميع الخدمات، ولتحقيق مبادرة «أسلوب تواصل موحّد».

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