8900 أسرة متعففة تستفيد من خدمات مركز «الهلال» الجديد في اليحر

عمر الحلاوي (العين)

افتتحت، أمس، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مركزاً جديداً في منطقة اليحر، يعتبر الرابع لها بمدينة العين وضواحيها. ويبلغ عدد الأسر المتعففة المسجلة لدى المركز الجديد الذي تم ربطه بالنظام الإلكتروني بمكاتب الهيئة بالدولة، 8900 أسرة تتلقى مساعدات مالية متواصلة لمساعدتها على تحمل متطلبات المعيشة.

شهد الافتتاح، سالم الريس العامري، مدير مركز الهلال الأحمر في مدينة العين، والشيخ سالم بن ركاض العامري، والمتعرض سيف بن ميا العفاري، رئيس مجلس اليحر التابع لشؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من رؤساء الأقسام في مركز الهلال الأحمر.

وقال سالم الريس العامري: إن المركز الجديد يخدم القطاع الغربي لمدينة العين، ويشمل منطقة اليحر والسلامات والخزنة وسويحان ورماح، ويقرب المسافة بين المحسنين والهلال الأحمر، بالإضافة للوصول للمحتاجين بالقرب من مناطقهم والتخفيف عليهم من معاناة الوصول إلى المركز الرئيس، لافتاً إلى أن مدينة اليحر والمناطق المجاورة تضم تجمعاً سكانياً كبيراً، ويوجد بها عدد من المحتاجين والمرضى والأرامل.

وأضاف: يغطي المركز الجديد كافة الشرائح في القطاع الغربي بذات مستوى الكفاءة التي تحرص عليه الهيئة بتقديم المساندة ومد يد المساعدة والعون، معتبراً أن الإيجابيات من افتتاح مكتب الهلال الأحمر بمدينة اليحر، استقطاب المتطوعين والمتبرعين الداعمين الأساسيين لجهود الهلال الأحمر الإنسانية في هذه المنطقة وإقامة العديد من النشاطات، خاصة المساعدات والحملات الموسمية من كسوة العيد وتوزيع الأضاحي وإقامة الدورات والندوات.