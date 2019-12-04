محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاسي والمرر

دبي (وام) حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس في مركز دبي التجاري العالمي بمناسبة زفاف سعيد عمير جمعة عمير بن عتيج الفلاسي، إلى كريمة ناصر عوض محيميد بن أحمد المرر.

وحضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وأقارب العروسين.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقبيلتي الفلاسي والمرر أفراحهما، وهنأ العروسين بزفافهما الميمون، متمنياً لهما سموه حياة زوجية سعيدة، مفعمة بالحب والرفاء والبنين.

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