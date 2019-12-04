«إنترنت الأشياء» ينطلق في دبي اليوم

دبي (وام) تنظم جامعة دبي بالتعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات «فرع الإمارات» مؤتمراً دولياً حول «إنترنت الأشياء» في دبي اعتباراً من اليوم وحتى 7 ديسمبر الحالي بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.

ويشهد المؤتمر والذي يشارك فيه 300 من أساتذة الجامعات والباحثين من 25 دولة عرض العديد من البحوث والدراسات المتخصصة وآخر ما توصلت إليه تقنيات «إنترنت الأشياء» في مجالات الصحة والتعليم والبناء والمصارف والتمويل وغيرها والتي ستحدد معالم المستقبل للمدن الذكية والمستدامة، وتتضمن أجندته العديد من أوراق العمل والجلسات وورش العمل والعروض التقديمية والتي تشتمل على 3 مسارات «التقني والحكومي والتطبيقي» وسيتم تخصيص يوم كامل للمسار التطبيقي يتخلله عرض أهم التطبيقات في هذا المجال.

وأثنى الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي على أجندة المؤتمر، مشيراً إلى أن المؤتمر يسد الفجوة بين البحوث والتطبيق العملي في هذا المجال.

وقال: نحن مصممون على تطوير مجال «إنترنت الأشياء» من أجل مستقبل أفضل، موضحاً أن المشاركين في المؤتمر سيمكنهم التعرف على الباحثين المرموقين وعمداء الكليات والمهندسين المتخصصين من عدة دول إضافة للاطلاع على الدراسات والبحوث التي تعرض لأول مرة في مجال هذه التقنية.

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