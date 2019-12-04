معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب ينطلق مارس المقبل

عجمان (وام)

تنظم غرفة تجارة وصناعة عجمان «معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب» في نسخته الثامنة خلال شهر مارس 2020 بمشاركة محلية ودولية من الجامعات والمعاهد الخاصة لتوفير منصة دولية تستعرض أهم التخصصات الأكاديمية، وتوفر قناة مباشرة بين الطلبة والباحثين عن استكمال دراستهم مع مؤسسات التعليم العالي المشاركة.

وذكر محمد خليفة المهيري مدير مكتب الاتصال والإعلام في غرفة عجمان رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض، أن المعرض حريص على استقطاب مؤسسات تعليمية رائدة من دولة الإمارات ومن دول عربية وأجنبية، لإلقاء الضوء على أحدث مستجدات التعليم العالي من برامج ومساقات تواكب مهن المستقبل، معتبراً المعرض أحد أهم الأدوات لتعريف المجتمع والمقبلين على الدراسة الجامعية بأبرز مهن المستقبل.

وأكد أن المعرض فرصة لتبادل الخبرات والتعاون بين المؤسسات التعليمية المشاركة، واستعراض فرص تبادل البعثات العلمية، مؤكداً أن اللجنة المنظمة ستحرص بالتعاون مع الجهات المشاركة على تنفيذ عروض وخصومات خاصة لزوار المعرض، إلى جانب تنفيذ العديد من ورش العمل المتخصصة التي تستهدف طلبة المرحلة الثانوية وأولياء الأمور للتعرف على أفضل المعايير لاختيار الجامعة والتخصص المناسبين.

وأثنى على جهود القيادة الرشيدة في إمارة عجمان وتوفير المقومات اللازمة للارتقاء بقطاع التعليم بشكل عام، الأمر الذي انعكس على تنوع مؤسسات التعليم العالي الخاصة في الإمارة لتصبح عجمان أحد الوجهات الجاذبة إقليمياً في المنطقة وتضم مؤسساتها التعليمية عشرات الجنسيات.

وأشاد بجهود وزارة التربية والتعليم في دعم المعرض سنوياً، والعمل على نجاحه من خلال دورهم الفعال في توجيه الطلبة لاختيار التخصصات المناسبة وتزويدهم بآليات التسجيل عبر القنوات الرسمية للجامعات، إلى جانب تقديمها لجملة من الورش والفعاليات المتخصصة التي تستهدف زوار المعرض على مدار أيامه.

وثمن محمد المهيري، جهود الجهات الراعية للنسخة الحالية من المعرض «اتصالات، جامعة عجمان وكلية المدينة الجامعية»، مؤكداً أن رعاة المعرض منذ انطلاقه سبب رئيس في تعزيز سمعته واستدامته.