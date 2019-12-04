حمد الشرقي يتلقى تعازي حاكم رأس الخيمة في وفاة شيخة السلامي

الفجيرة (وام)

تقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صباح أمس، في قصر سموه بالرميلة، التعازي من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في وفاة المغفور لها الشيخة شيخة بنت سلطان السلامي، والدة أخيه الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن صادق مواساته لصاحب السمو حاكم الفجيرة في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة العزاء من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة الذين قدموا واجب العزاء، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، ويسكنها فسيح جناته.

حضر تقديم واجب العزاء، الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين في الدولة.

كما حضر واجب العزاء، معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين والمواطنين والمقيمين في إمارة الفجيرة.