بلدية الظفرة تلتقي ملاك المزارع للتعريف بقوانين مظهر المدينة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

عقدت بلدية منطقة الظفرة ممثلة في قطاع خدمات المدن وضواحيها في مدينة المرفأ لقاء مع أصحاب المزارع للتوعية بقوانين مظهر المدينة، وكيفية الحفاظ على المزارع وكيفية تطبيقها بهدف تحفيز الرقابة الفعالة على المظهر العام، وذلك ضمن خطة البلدية للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وتعريفهم بأهم الخدمات التي تقدمها البلدية والقوانين والاشتراطات التي تتناسب مع كل فئة، ما يسهم في تقوية التعاون بين البلدية وأفراد المجتمع.

كما قامت البلدية أيضاً بحملة «لا للكتابة على الجدران» بهدف إزالة كافة أشكال مشوهات المظهر العام والحفاظ على الأصول العامة والخاصة، واستهدفت إلى جانب أهدافها الميدانية المتمثلة بتنظيف الجدران المشوهة بالكتابات العشوائية، توعية الطلاب أيضاً بأهمية الحفاظ على المظهر العام للمدينة، والحد من المشوهات والارتقاء بمظهر وجمال المناطق السكنية، وتحفيز الرقابة على المظهر العام.

وكان قطاع خدمات المدن التابع لبلدية منطقة الظفرة بمدينة المرفأ قد انتهى من تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الخدمية، ومنها إنشاء ممر مشاة ثلاثي الأبعاد صمم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بهدف تخفيف وإبطاء سرعة السيارات والتقليل من العبور العشوائي للمشاة، حفاظاً على سلامة الأرواح، واتباع أفضل الممارسات في السلامة المرورية للمحافظة على سلامة المشاة على الشاطئ.

كما تم إنشاء ممر لأصحاب الهمم وكبار المواطنين انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية تجاه هذه الفئة لتمكنهم من الوصول إلى أقرب نقطة للشاطئ بكل سهولة ويسر. ويستكمل القطاع إجراءات واحتياطات السلامة المرورية في 5 مجمعات ألعاب للأطفال بين الأحياء السكنية بالمدينة، باستخدام مطبات تخفيف السرعة، بالإضافة إلى إنشاء ممر للمشاة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية.

وجرى الانتهاء أيضاً من مشروع أعمال صيانة الجسر المؤدي إلى فندق المرفأ لضمان انسيابية الحركة المرورية من وإلى الفندق، لاسيما في ظل ما تشهده مدينة المرفأ من أنشطة سياحية ومهرجانات رياضية متنوعة.

وتقوم البلدية بتجهيز البنية التحتية وتهيئة مواقع الفعاليات لتوفير الخدمات اللازمة لنجاحها وتعزيز دور المدينة كوجهة بارزة للسياحة والرياضة، وتسليط الضوء على ما تتمتع به المنطقة من عناصر جذب سياحي، وإبراز دور مدينة المرفأ الرياضي، وتوفير المرافق والخدمات الملائمة لعشاق الرياضات المختلفة.

وتحرص البلدية على توفير أفضل الخدمات لسكان المنطقة انطلاقاً من رؤية ورسالة دائرة التخطيط العمراني والبلديات الرامية إلى جعل أبوظبي إمارة ذات تطوير عمراني متكامل مستدام وخدمات بلدية متميزة لرفاهية وسعادة المجتمع، ودعم النمو والتطوير العمراني في الإمارة، وتوجيه وتنظيم ومراقبة أعمال التطوير العمراني والارتقاء بالعمل البلدي لتقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لجميع سكان الإمارة.