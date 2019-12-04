حمدان بن زايد يؤكد تلبية الاحتياجات الإنسانية في ألبانيا

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات لن تدخر وسعاً في سبيل تلبية احتياجات الساحة الإنسانية في ألبانيا في مختلف المجالات، وتقديم المزيد من العون والدعم للمتضررين، والوقوف بجانبهم حتى تنجلي محنتهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بوفد «الهلال» الموجود حالياً في العاصمة تيرانا لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له ألبانيا، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واطلع سموه، خلال الاتصال برئيس وفد «الهيئة» عامر الزعابي، على أحوال أعضاء الوفد، ووقف على تفاصيل البرنامج الإغاثي ونوعية المساعدات الإنسانية الجاري تقديمها بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة في مجالات الغذاء والدواء ومواد الإيواء للمتأثرين.

كما تعرف سموه على العمليات التنسيقية التي يجريها الوفد مع الجهات الألبانية المختصة لتقديم خدمات إنسانية، تلبي احتياجات المتضررين في الوقت الراهن، وتفي بمتطلبات الساحة الألبانية من الدعم والمساندة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن هذه المساعدات تأتي استمراراً للجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على الساحة الإنسانية الدولية، انطلاقاً من التزامها الصادق تجاه الأشقاء والأصدقاء، وتحقيقاً لأغراض التنمية في مجتمعاتهم.

ووجّه سموه وفد «الهلال الأحمر» بتعزيز دور الدولة الإنساني والإغاثي في ألبانيا، وتقديم المزيد من الدعم والمساندة للمتأثرين من الأوضاع الإنسانية السائدة هناك. كما وجّه سموه بالإسراع في تنفيذ البرنامج الإغاثي، وتوسيع مظلة المستفيدين منه، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً من كارثة الزلزال.