ذياب بن محمد بن زايد يشارك في مبادرة «دارنا أمانة»

أبوظبي(الاتحاد)

شارك سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، في مبادرة تطوعية بعنوان «دارنا أمانة» لتنظيف حديقة العائلة في كورنيش أبوظبي بعد احتفالات اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشارك في المبادرة -التي نظمتها جائزة أبوظبي- أكثر من 200 متطوع من مختلف الجنسيات والأعمار، وتأتي هذه المبادرة بالشراكة مع مؤسسة الإمارات ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) وشرطة أبوظبي.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «إن مشاركة متطوعين من جنسيات مختلفة في هذه المبادرة، دليل على أن حب الوطن والحرص على خدمته ليس مقصوراً على المواطنين الإماراتيين فقط، بل يمتد ليشمل إخواننا من الجاليات المختلفة المقيمة في الدولة أيضاً، فمشاركتهم جاءت تأكيداً على قيم التعاون والتآخي المترسخة في مجتمعنا».

وأضاف سموه: «كما أننا نشكر الأبطال المجهولين من عمال النظافة الذين أخذوا على عاتقهم نظافة الأماكن العامة في المدينة وشوارعها لتزهو العاصمة بأبهى صورة على مدار العام».

وكان المتطوعون المشاركون قد سجلوا في مبادرة «دارنا أمانة» عن طريق منصة «متطوعين.امارات» الوطنية التي تقدَّم من قبل مؤسسة الإمارات، كما جمعت المبادرة متطوعين من 16 جنسية مختلفة تتراوح أعمارهم بين 10 و 65 عاماً.

وجاءت الحملة ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تقوم بها اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي للترويج والتعريف عن قيم الجائزة التي تهدف للتشجيع على عمل الخير وخدمة المجتمع، لما لها من دور وأثر إيجابي على حياة الفرد والمجتمع.

ومما تجدر الإشارة إليه أن جائزة أبوظبي هي مبادرة حكومية تكرّم الذين أسهموا بأعمالهم الخيّرة في خدمة المجتمع وقدموا أعمالاً وخدمات جليلة للإمارة والدولة، وهي أعلى وسام مدني في أبوظبي يحتفي بروح الإيثار والبذل والعطاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ انطلاقها في عام 2005، كرّمت الجائزة 80 شخصية من 16 جنسية مختلفة تركت أثراً إيجابياً على مجتمع الإمارة. وتواصل الجائزة استقبال الترشيحات حتى 31 ديسمبر من العام الجاري ويمكن تقديم الترشيحات للجائزة عبر الموقع الإلكتروني: www.abudhabiawards.ae أو الرقم المجاني: 8003331.