رئيس الدولة يتلقى دعوة خادم الحرمين لـ«قمة التعاون»

دبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي مساء أمس، معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتسلم سموه رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه إلى قمة قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الرياض في العاشر من ديسمبر الجاري.

كما تضمنت الرسالة تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

حضر المقابلة، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

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