لوحات تروي مسيرة الوطن في الفحلين

رأس الخيمة (الاتحاد) شهدت منطقة الفحلين برأس الخيمة احتفالات مميزة باليوم الوطني 48، نظمها أبناء المنطقة، وقدم المشاركون من كبار المواطنين من النساء والرجال وشباب وأبناء وأهالي المنطقة لوحات تراثية تروي مسيرة الوطن، وحضرت جموع من المناطق المجاورة للاستمتاع بالفعاليات الوطنية والتراثية والعروض الميدانية والرقصات الشعبية التي تميزت بها المنطقة.

وتضمنت الاحتفالية مسيرة راجلة طافت المنطقة ووزعت الهدايا على المنازل، وقدم المشاركون لوحات تعبر عن الولاء والتلاحم، وتحكي جانباً من التطور الذي شهدته الدولة خلال السنوات الماضية حتى الآن.

وقال حسن عبيد النقبي، مسؤول المنطقة، إن الاحتفالات التي درجت المنطقة على تنظيمها ترسخ قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، وتعظيم مفهوم الاتحاد ومنجزات دولة الإمارات.

وأضاف: «عبرت الاحتفالية عن الولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء هذا الوطن، وإطلاق حركة التنمية التي طالت ربوع الوطن، ليتحقق ما نراه اليوم من نجاحات في الصعد كافة».

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