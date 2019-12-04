المبتعثون يحتفلون في جامعة ميشيغان

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل عدد من طلاب دولة الإمارات المبتعثين للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة اليوم الوطني الـ48، وذلك بجامعة ميشيغان الأميركية، وسط حضور عدد من أبناء الدولة والطلاب العرب.

وكتب الطلاب عبارة «عام التسامح»، ورسموا علم الدولة على صخرة كبيرة في حرم الجامعة، تعبيراً عن فخرهم واعتزازهم بهذا اليوم وبراية بلادهم التي رفعها الآباء المؤسسون في الثاني من ديسمبر 1971 بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الطالب محمد عبدالرحمن الهوني إننا اليوم نشارك أبناء وطننا الاحتفال بالذكرى الـ48 لقيام الاتحاد وتوحيد راية دولتنا التي أصبحت مصدر عز وفخر لنا كمواطنين إماراتيين أينما كنا. وأضاف الهوني «إننا اليوم نمثل وطننا ونرفع رايته احتراماً لما قدمه لنا من دعم ورعاية في المجالات كافة، وتقديراً لدعم دولتنا لطلاب العلم ليكونوا عماد المستقبل المزهر لدولتنا في ظل قيادتنا الرشيدة».

من جهته، قال الطالب عبدالله محمد الراشدي: إن احتفالنا اليوم هو تأكيد منا للحفاظ على ثوابت ودعائم دولتنا التي أسسها قادة الاتحاد، وهو كذلك تقدير لتضحيات شهدائنا الأبطال، ليبقى وطننا ينعم بالأمن والأمان، ولتبقى رايته عالية خفاقة في المحافل الدولية كافة.

ورفع المشاركون بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الوفي.