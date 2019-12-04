اختتام مهرجان حتا للعسل

عائشة الكعبي (المنطقة الوسطى) اختتم «مهرجان حتا للعسل» أمس فعالياته، بعد ستة أيام، شارك فيها 42 عارضاً ومنتجاً محلياً من منتجي العسل ومربي النحل من داخل الدولة، إضافة لمشاركة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، حيث تقدم المختبرات فحوصاً فورية للراغبين في شراء العسل، حيث يمكن للزائر فحص جودة العسل قبل الإقدام على شرائه عن طريق فنيي المختبرين الموجودين طيلة أوقات عمل المهرجان.

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