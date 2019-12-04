الامارات | 70 مهمة على أجندة 8 لجان في «الوطني»

شكرا لقرائتكم خبر عن 70 مهمة على أجندة 8 لجان في «الوطني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت قائمة اختصاصات لجان المجلس الوطني الاتحادي، 70 مهمة واختصاصاً لأعضاء ثماني لجان في المجلس، انتهت من تشكيلها بانتخاب 16 رئيساً ومقرراً لكل منها، واطلع أعضاء اللجان على قائمة كل لجنة، واعتمادها كأجندة عمل يتم العمل على إنجازها، خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الجديد، الذي يمتد لعام برلماني.

وتفصيلاً، انتهت ثماني لجان عامة في المجلس الوطني الاتحادي، من تحديد تشكيلها النهائي لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17، التي تستمر في عملها بهيئتها الجديدة لمدة عام برلماني (دور انعقاد)، فيما لم يحدد بعد التشكيل النهائي للجنتين أخريين، هما لجنة الشكاوى، ولجنة رؤساء اللجان.

وأفاد مصدر برلماني، فضّل عدم ذكر اسمه، بأن أعضاء اللجان الثماني، التي اجتمعت على مدار الأسبوعين الماضيين، انتخبوا رؤساء ومقرري لجانهم، كما اطلع الجدد منهم على المهام الرئيسة المنوطة بكل لجنة.

وأوضح أن أعضاء لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، انتخبوا علي راشد النعيمي رئيساً، وناصر اليماحي مقرراً، لافتاً إلى أن اللجنة تختص بست مهام، تشمل دراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بشؤون الأمن الداخلي والخارجي، وشؤون القوات المسلحة، والسياسات الخارجية، والمنظمات الدولية والإقليمية، ويحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وما يدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

وذكر المصدر أن أعضاء لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، انتخبوا عائشة ليتيم رئيساً، ومحمد الكشف مقرراً، كما اطلعوا على اختصاصات اللجنة الثمانية، وتشمل دراسة مشروعات القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالتقدم التقني، والطاقة ومصادرها، وخدمات الكهرباء والمياه، وتنمية واستغلال الثروة المعدنية، وقطاع الاتصالات، والفضاء، وما يحيله المجلس، أو رئيسه للدراسة وإبداء الرأي، وما يدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

فيما انتخب أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، حمد الرحومي رئيساً، وناعمة المنصوري مقرراً، واطلعوا على تخصصات اللجنة الستة، وتشمل دراسة مشروعات القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل والبريد، وسياسات الإسكان والتشييد والأشغال العامة، وما يتصل بالخدمات العامة، وما يحيله المجلس، أو رئيسه للدراسة وإبداء الرأي، وما يدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

وانتخب أعضاء لجنة الشؤون الصحية والبيئية، محمد اليماحي رئيساً، وحواء المنصوري مقرراً، كما اطلعوا خلال اجتماع الأسبوع الماضي، على اختصاصات اللجنة الـ12، وتتمثل في دراسة مشروعات القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بالخدمات الصحية، والتثقيف الصحي، والصحة النفسية، وحماية البيئة، والمحميات الطبيعية، والشؤون الزراعية، والموارد المائية، والثروة السمكية، وشؤون الثروة الحيوانية، والخدمات البيطرية، وما يحيله المجلس أو رئيسه للدراسة وإبداء الرأي، وما يدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

وفي اجتماع عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بداية الأسبوع الماضي، انتخب الأعضاء، سعيد العابدي رئيساً، وميرة سلطان السويدي مقرراً، كما اطلعوا على مهام لجنتهم الثمانية، تتمثل في دراسة مشروعات القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بالسياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية، ومشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء، وما يحيله المجلس أو رئيسه للدراسة وإبداء الرأي.

وبدورهم انتخب أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، كفاح الزعابي رئيساً، وأحمد الشحي مقرراً، واطلعوا على اختصاصات اللجنة الستة، وتتمثل في دراسة مشروعات القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بمشروعات التعديلات الدستورية، والسلطة القضائية وشؤون العدل، ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، وتحقيق صحة العضوية والحصانة البرلمانية وبطلان وإسقاط العضوية، بالإضافة إلى ما يحيله المجلس أو رئيسه للدراسة وإبداء الرأي، وما يدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

كما انتخب أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، والسكان والموارد البشرية، ضرار بالهول الفلاسي، رئيساً، ومريم بن ثنية مقرراً، واطلعوا على مهام اللجنة التي تضم 12 مهمة، تتمثل في دراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتنمية الاجتماعية، وتنمية الموارد البشرية، وشؤون الأسرة والمرأة والطفولة، والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، ورعاية الأحداث، والعمالة، والتأهيل والتدريب، وكل ما يتصل بسياسات العمل والتخطيط له، والسياسات السكانية، وخطط التوطين، بالإضافة إلى ما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

وأخيراً، انتخب أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، عدنان الحمادي رئيساً، وشذى النقبي مقرراً، كما اطلعوا على مهام اللجنة، والتي تتمثل في 12 مهمة، هي دراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتعليم بجميع أنواعه ومراحله، والجامعات، ومراكز البحوث وما يتصل بها من شؤون البحث العلمي، والسياسات والخطط، والخدمات الثقافية، والآداب، والفنون والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وشؤون السياحة والآثار والتراث، والشباب والتربية البدنية والرياضية، والمؤسسات الرياضية، بالإضافة إلى ما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

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ووفقاً للمصدر، فمن المتوقع أن تجتمع الأسبوع المقبل لجنتا الشكاوى ورؤساء اللجان، للانتهاء من تشكيلهما النهائي والاطلاع على المهام المنوطة بهما، قبل البدء في مناقشة ما لديهما من أعمال خلال دور الانعقاد الجديد.

تشكيل اللجان

- لجنة «الدفاع والداخلية»، راشد النعيمي رئيساً، وناصر اليماحي مقرراً.

- لجنة «التقنية والطاقة»، عائشة ليتيم رئيساً، ومحمد الكشف مقرراً.

- لجنة «الإسلامية والأوقاف»، حمد الرحومي رئيساً، وناعمة المنصوري مقرراً.

- لجنة «الصحة والبيئة»، محمد اليماحي رئيساً، وحواء المنصوري مقرراً.

- لجنة «المالية والاقتصادية»، سعيد العابدي رئيساً، وميرة سلطان السويدي مقرراً.

- لجنة «الدستورية والتشريعية»، كفاح الزعابي رئيساً، وأحمد الشحي مقرراً.

- لجنة «الاجتماعية والعمل» ضرار بالهول الفلاسي رئيساً، ومريم بن ثنية مقرراً.

- لجنة «التعليم والثقافة»، عدنان الحمادي رئيساً، وشذى النقبي، مقرراً.

- لجنتا الشكاوى ورؤساء اللجان من المتوقع أن تجتمعا لتحديد تشكيلهما الأسبوع المقبل.