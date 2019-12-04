الامارات | الإمارات تتقدّم 8 نقاط في مهارات الرياضيات

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتقدّم 8 نقاط في مهارات الرياضيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تقدّم الدولة ثماني نقاط في مهارات الرياضيات، وفق نتائج دراسة تقييم «بيسا» 2018 الدولي، التي تم الإعلان عنها ضمن الإعلان الرسمي لنتائج الدول المشاركة في مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في العاصمة باريس، أول من أمس، وحققت الدولة نتائج لافتة، حيث تقدمت بشكل ملحوظ في نتائج العلوم والقراءة والرياضيات.

وتفيد المشاركة في هذا التقييم الدولي، صنّاع القرار التربوي في رسم السياسات، وإجراء التصحيح المستمر في المنهجية التعليمية المتعلقة بها.

ويركز التقييم على المهارات الأساسية التي تضمن للطالب عملية التعلم المستمر في المواد الدراسية، ويقيس قدرته على تطبيق هذه المهارات في الحياة، ويعتمد على إدراك أوسع للمفاهيم الأساسية، كما يقيس قدرته على استيعاب المفاهيم، وإتقان العمليات، وحلّ المشكلات، والقدرة على العمل في مواقف متعددة الظروف.