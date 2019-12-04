الامارات | «إقامة دبي» تزوّد موظفي الواجهة في المنافذ بـ «5 لغات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» تزوّد موظفي الواجهة في المنافذ بـ «5 لغات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، برنامج لغات دبي، الذي يضم خمس لغات، على منصة إثراء الذكية، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويهدف إلى تدريب وتطوير موظفي الواجهة الأمامية في منافذ دبي الجوية والبرية والبحرية عامةً، والمنفذ الجوي خصوصاً، وذلك للمكانة التي يتصدرها مطار دبي الدولي، باعتباره على رأس المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم، بالنسبة إلى حركة المسافرين.

وأكد مدير عام الإدارة، اللواء محمد أحمد المري، أن إقامة دبي تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق سعادة ورضا الناس، وضمان مستقبل أفضل لهم، بحيث تكون دولة الإمارات ضمن أسعد دول العالم بحلول 2021.

وأضاف أن «برنامج لغات دبي يأتي ضمن الأجندة الوطنية، بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في مؤشر التنمية البشرية، وأكثر الدول سعادة، ونحرص في إقامة دبي على إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل، ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل، من خلال تزويد الموظف بالمهارات اللازمة، وتطويره وتسليحه بالمعارف واللغات، تسهيلاً عليه للتعامل مع الجنسيات المتنوعة في الدولة، الأمر الذي يسهم في تحقيق أعلى درجات السعادة للمسافرين».

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وأوضح أن «لغات دبي» يأتي ضمن استعدادات الإدارة لاستقبال «إكسبو 2020»، حيث يستقبل موظفو المنافذ عشرات الملايين من الزوار متعددي الجنسيات، مؤكداً أن الإدارة على أتم الاستعداد لاستقبال الزوار من مختلف دول العالم، بالصورة التي تليق بمكانة الدولة.

وقال مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في الإدارة، العميد عوض العويم، إن «لغات دبي» يعتبر إضافة إلى حزمة البرامج التدريبية في منصة إثراء الذكية للتعلم المستمر، والتي تتيح فرصة للتدريب الذاتي التلقائي للموظفين على مدار العام، وتتميز بتنوع أساليب التدريب، وتعزيز فرص التعليم الذاتي في أي وقت ومن أي مكان.

وذكر أن «لغات دبي» يتضمن خمس لغات (الفرنسية، والصينية، والإنجليزية، والروسية، والإسبانية)، كما يتضمن البرنامج محاور عدة تتميز بأسلوب ذكي وحضاري، من خلال تعليم مبادئ اللغات الأجنبية، وطريقة الرد السريع على الأسئلة التي تواجه الموظفين من قبل المسافرين أثناء رحلتهم.