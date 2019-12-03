محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تهاني السيسي باليوم الوطني الـ48

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة للتهنئة باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب فخامته خلال الاتصال عن تهانيه بهذه المناسبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. متمنيا لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار. اقرأ أيضاً... محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يشهدون الاحتفال باليوم الوطني الـ48 من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للمشاعر الطيبة التي أبداها فخامة الرئيس المصري متنميا لمصر قيادة وحكومة شعباً مزيداً من التقدم والازدهار والنماء.

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