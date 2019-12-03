شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة الشارقة، أنها تحقق بواقعة مشاجرة حدثت بمدينة كلباء نتج عنها وفاة شخص وإصابة آخر يتلقى العناية الطبية والعلاج حالياً بمستشفيى كلباء.
ووفقاً للحساب الرسمي لشرطة الشارقة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الجهات المعنية باشرت التحقيق مع المتهمين في واقعة مالشاجرة التي حدثت أمس في كلباء بين مجموعة من الأشخاص، وذلك لجمع الأدلة الكافية للوقوف على أسباب المشاجرة الأساسية التي أودت إلى وفاة شخص وإصابة أخر.
وبينت شرطة الشارقة أنه جاري التحقيق بالواقعة مع جميع الأطراف، إذ أنها بانتظار التقارير الطبية لمعرفة السبب الرئيسي الذي أدى للوفاة وحالة الشخص الصحية الذي تعرض للإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | وفاة شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.