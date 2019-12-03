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بالصور| راكبو دراجات نارية يحتفون باليوم الوطني لدولة الإمارات
تحولت الاحتفالات باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات إلى القمة في نهاية الأسبوع، حيث تجمّع العديد من أعضاء مجتمع ركوب الدراجات في البلاد للاحتفال بهذه المناسبة.
وخرج سائقو الدراجات الشجعان من جميع أنحاء الإمارات إلى الطرق لحضور رالي Love Zayed السنوي الذي يجمع سائقي السيارات من جميع أنحاء الدولة.
وانطلق السائقون من دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة والفجيرة، وتُوجت المسيرة بعقد اجتماع خارج صالة عرض هارلي ديفيدسون في الشارقة.
وتلا هذا الحدث، الذي حضرته نوادي ركوب الدراجات بما في ذلك Royal Riders و Singh’s Motorcycle Club و Black Eagles و Emirates Falcons، حفل عشاء في الذيد بالشارقة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وقال جورنام سينغ، أحد سكان دبي ومؤسس نادي سينغ للدراجات النارية: “لقد بدأ هذه الجولة كوسيلة لمواصلة رسالة والد الأمة، الشيخ زايد، الذي قدم الكثير للبلاد. تقع على عاتق كل فرد مواصلة تعاليمه من جيل إلى جيل.”
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