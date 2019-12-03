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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 3 ديسمبر 2019 بالصور| الألعاب النارية تنير سماء الإمارات احتفالاً باليوم الوطني تحتفل دولة الإمارات باليوم الوطني الـ 48 بأناقة مع عروض الألعاب النارية الرائعة في جميع أنحاء البلاد. فيما يلي مجموعة من الصور تسلط الضوء على الألعاب النارية في لا مير في دبي وكورنيش أبوظبي احتفالاً بهذه المناسبة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال:

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