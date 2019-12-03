محمد بن زايد: سعدت بالسلام على عائشة المزروعي

أبوظبي (وام) زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، منزل عائلة الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي في أبوظبي. وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «زرت الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي، وسعدت بالسلام عليها ولقاء أهلها».

من جهته، أعرب المزروعي وأفراد أسرته عن بالغ سعادتهم بزيارة سموه والتي تجسد عمق وخصوصية الروابط التي تجمع قيادة الدولة الحكيمة بأبناء الوطن، شاكرين لسموه هذه الزيارة التي أدخلت السرور والسعادة إلى نفوسهم، خاصة أنها تزامنت مع احتفالات دولتنا بيوم اتحادها.

وتبادل سموه وأفراد أسرة المزروعي الأحاديث الودية والتهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لتأسيس الاتحاد.

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