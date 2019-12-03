أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر «تويتر»: «احتفالية اليوم الوطني 48 في أبوظبي حملت كل معاني الروعة والجمال، لاسيما وأنها جاءت بعنوان (إرث الأولين)، فالإمارات تاريخ مضيء وحلم مشرق صانه الإماراتيون جيلاً بعد جيل حتى وصلت الدولة إلى هذه المكانة الرفيعة التي نفخر بها، وما بناه الأولون أمانة الذود عنها واجب وحمايتها شرف».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزاع بن زايد: الإمارات تاريخ مضيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.