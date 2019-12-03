الجالية الهندية تنظم مسيرة التسامح في حديقة الممزر

دبي(الاتحاد)

احتفلت الجالية الهندية، بإشراف إدارة جامعة مركز الثقافة السنية في دبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وشرطة وبلدية دبي، باليوم الوطني الـ48 للإمارات، في شاطئ الممزر، وشهدت الفعالية مسيرة التسامح التي شارك فيها الآلاف من أبناء الجالية الذين يعملون في مختلف الإمارات. كما شهدت الفعالية، عرض الفن المارشالي التقليدي الهندي، ومسيرة الدراجة النارية للجالية السيخية، وفعاليات متنوعة لطلبة مركز الثقافة السنية بدبي. حضر الاحتفال، عدد من المسؤولين، وكبار المديرين في المركز، وأعيان الجالية الذين تقدموا بخالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات، حكومةً وشعباً، وعبّروا عن تقديرهم وامتنانهم، لما يحظون به من رعاية، في أجواء من المودة والتسامح.

وجرى خلال الاحتفالية، نقل تهنئة الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الديار الهندية، إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، كما جرى توزيع الشهادات على المشاركين لتخليد هذه الذكرى والمشاركة.