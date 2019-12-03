«التراث الإماراتي» بالعين يحتفي باليوم الوطني

العين (الاتحاد) أقام الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري الملتقى الرابع للتراث الإماراتي، وذلك احتفالاً باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، اشتمل الملتقى على العديد من الفعاليات التراثية بمنطقة ناهل في مدينة العين، وتضمن الاحتفال لوحات فنية جسدت التراث الإماراتي الأصيل، حضر الملتقى الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي.

وقال الشيخ مسلم بن حم العامري، إن احتفالات أبناء الإمارات بمناسبة اليوم الوطني تجسد تلاحم القيادة الرشيدة والشعب الذي يسعى من خلال هذه التظاهرات الاحتفالية، إلى التعبير عن فخره واعتزازه بالانتماء إلى هذا الوطن المعطاء، وعن ولائه للقيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ذكرى خالدة وعزيزة محفورة في ضمير أبناء الوطن الغالي، نستمد منها القوة والعزيمة للسير في الطريق إلى المستقبل، ونستلهم القيم والمبادئ والمثل العليا التي أرساها القادة المؤسسون.

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