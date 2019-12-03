احتفالات في عدن بمناسبة اليوم الوطني

بسام عبدالسلام (عدن)

شهدت مدينة عدن عدداً من الفعاليات احتفالاً باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، وذلك ضمن رسائل الشكر والعرفان التي يتقدم بها أبناء عدن والمحافظات المحررة لدولة الإمارات لما قدمته من تضحيات ودعم غير محدود لأبناء اليمن.

وشارك الآلاف من أبناء المدينة والمحافظات المجاورة لها في احتفالية شعبية شهدها شارع الشهيد مدرم في مديرية المعلا تجسيدا للمحبة وتقديرا لمسيرة العطاء الكبيرة التي قدمتها وتقدمها دولة الإمارات لصالح عدن والمحافظات المحررة.

ورفع المشاركون في الاحتفالية أعلام دولة الإمارات وصور قيادتها الرشيدة والشعارات واللافتات المعبرة عن فرحتهم بمشاركة أشقائهم احتفالاتهم باليوم الوطني الذي يصادف 2 ديسمبر من كل عام.

وتضمن المهرجان الشعبي فقرات فنية ورقصات شعبية جسدت الوفاء والعرفان ً لدولة الإمارات، وعبر المشاركون عن الحب والتقدير لأشقائهم في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة ودورهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في بلادهم.

وثمنوا الأدوار العسكرية والإنسانية والتنموية التي لعبتها دولة الإمارات في إطار التحالف العربي منذ انطلاق عاصفة الحزم في 2015، مشيرين إلى أنها بصمات خالدة سيتوارثها الأجيال بدءا من تحرير عدن من سيطرة الميليشيات الحوثية وتأمينها من الجماعات الإرهابية وصولا إلى تطبيع الحياة ودعم القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة الأهالي.

وقال أحد المشاركين في الاحتفالية لـ«الاتحاد» إن مشاركة الأشقاء في الإمارات احتفالاتهم يجسد الوفاء لأهل الوفاء الذين وقفوا مع أبناء عدن في الشدائد والمحن، موضحا أن الإمارات قدمت ما لم تقدمه أي دولة من دماء زكية وطاهرة ومساعدات عسكرية وإغاثية وتنموية وإنسانية، وأضاف أن ميادين الشرف والبطولات والبصمات البيضاء في مختلف المجالات والقطاعات دليل واضح على تلك التضحيات الكبيرة التي سيدونها التاريخ بأحرف من ذهب وستتوارثها الأجيال في هذه المدينة».

السعوديون يشاركون الإمارات الاحتفال بالمناسبة الوطنية

قاسم السعوديون، حكومة وشعباً، دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاء بالذكرى الثامنة والأربعين لقيام اتحاد الإمارات الذي ترجم مسيرة امتدت 48 عاماً، ازدانت بالتطور والرقي والإنجاز.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في تقرير لها، أمس، أن السعوديين جسدوا بهذا الاحتفاء ومشاركتهم الشعبية مع أشقائهم في دولة الإمارات ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور في إطار الرؤية المشتركة بينهما للارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز علاقات التعاون التاريخية في مختلف المجالات.

وأكدت أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظهما الله، ترتبطان، بعلاقات تاريخية قديمة، تشهد باستمرار نضوجاً في الفكر والعمل.

وقالت: «لا يخفى على المطلعين والمتابعين الدور الكبير للدولتين الشقيقتين في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرار تطابق مواقفهما تُجاه القضايا العربية المشتركة، منذ تأسيسه»، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبقى خير حليف للمملكة العربية السعودية للدفاع عن المصالح المشتركة ضد جميع الأطماع لشق وحدة الصف العربي.

ونحو تأطير العلاقات بين البلدين، أسست عام 2014م لجنة عليا مشتركة لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين، قبل أن يوقع البلدان في عام 2016 اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بينهما يهدف إلى التشاور والتنسيق في الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة.

وامتدت أطر التباحث عبر المجلس التنسيقي لتشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي في 21 فبراير 2017م أعمال الخلوة الاستثنائية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت اسم «خلوة العزم». وجاءت الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة في مضامينها ترسيخ مبادئ وأسس التعاون القائمة بين المملكة والإمارات في شتى المجالات والميادين، لاسيما في ظل تأسيس مجلس التنسيق بين البلدين الشقيقين.

وعززت الزيارة أسس التكامل بين البلدين في المجالات كافة، ما يمهد الطريق لرفع نسب الإنجازات المشتركة. وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نمواً ملحوظاً، ما أسهم في ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية.