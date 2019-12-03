«حلم زايد» يحكي علاقة الإمارات بشعوب العالم

عمر الحلاوي، ووام (العين)

برعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، افتتح الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، فعاليات احتفالات اليوم الوطني الـ 48 للدولة، والتي تنظمها بلدية منطقة العين يومي الثاني والثالث من ديسمبر في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وقام الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، بجولة في أرجاء منطقة الاحتفالات باستاد هزاع بن زايد، ويشمل الحفل أوبريت وطنياً بعنوان «هنا الإمارات»، إضافة إلى حفل فني يضم أبرز نجوم الغناء في الإمارات والوطن العربي، وفعاليات وفقرات ترفيهية وتراثية. حضر الافتتاح، المهندس علي خليفة القمزي، مدير عام بلدية منطقة العين بالإنابة، وحمد بن نخيرات العامري، العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي، وعدد من المسؤولين.

وبدأ الاحتفال الرسمي الساعة السادسة داخل استاد هزاع، حيث نُصب مسرح دائري ضخم وسط الملعب، واستمع الجمهور للسلام الوطني، ومن ثم انطلق عرض مذهل بأضواء الليزر تضمن صوراً تاريخية نادرة ولقطات ضوئية تحكي سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ووجد العرض الذي حمل اسم «طموح زايد» تجاوباً كبيراً من الجمهور، خاصة الأطفال الذين استمتعوا بالاستعراضات المبهرة.

وشهد المسرح أكبر استعراض تشهده مدينة العين بمشاركة 50 استعراضياً قدموا أوبريت عام التسامح الذي جاء بعنوان «هنا الإمارات» والذي يُعرض للمرة الأولى وتضمن استعراضات عديدة وأغانٍ ورقصات تنتمي إلى ثقافات عدد من الشعوب، ويشكل الأوبريت العلاقة المتميزة لدولة الإمارات بتلك الدول وبدول العالم بشكل عام، وهو من كلمات الشاعر سلطان مجلي وألحان فايز السعيد.

وتميز الحفل الغنائي الساهر بتفاعل الجمهور مع الأغاني، حيث امتلأت المدرجات بالجمهور، وردد الجمهور الأغاني مع الفنان حسين الجسمي الذي أمتع الجمهور بالأغاني الوطنية والعاطفية، ولوح الحضور بالأعلام الإماراتية احتفالاً باليوم الوطني، ومن ثم أبهرت الفنانة ديانا حداد الجمهور بصوتها الشجي وأغانيها الرائعة التي رددها الجمهور معها.

واشتملت الاحتفالات على استعراضات شعبية في الساحة الخارجية، من بينها رقصة اليولة والجلسات الخليجية، فيما تضمنت ساحة الألعاب الخارجية ألعاب الأطفال وورش الرسم وفعاليات متنوعة جذبت عدداً كبيراً من الأطفال وأسرهم، كما احتوت الساحة على مطاعم متنقلة متنوعة.

وأبهرت استعراضات الألعاب النارية التي أطلقت في فترة المساء الجماهير، حيث أضيئت سماء مدينة العين بألوان العلم الإماراتي عبر تشكيلات متنوعة وأصوات احتفالية.